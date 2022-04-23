Şenkaya'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

Şenkaya'da 23 Nisan coşkusu

23.04.2022 13:38
Şenkaya'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenkaya'da büyük coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenkaya'da büyük coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar sabah saat 09.45'de İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Vural tarafından Hükümet meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Kutlama programı Hükümet Meydanında devam etti. Burada çeşitli etkinliklerle öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük coşku ve heyecanla gösterilerini sunarak kutladırlar. Günün anlam ve önemini belirtir konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Vural yaptı. Programda şiirler okundu halaylar çekildi ve öğrenciler çeşitli gösterilerini sundu.

Öğrenciler tarafından Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır ve İlçe Belediye Başkanı Yavuz Bedir'e öğrenciler tarafından bayrak verildi. Okullar arası günün anlam ve önemi ile ilgili düzenlenen resim şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesi ile sona erdi. - ERZURUM

Şenkaya'da 23 Nisan coşkusu
Şenkaya'da 23 Nisan coşkusu
Şenkaya'da 23 Nisan coşkusu
Şenkaya'da 23 Nisan coşkusu
Şenkaya'da 23 Nisan coşkusu
Şenkaya'da 23 Nisan coşkusu
Şenkaya'da 23 Nisan coşkusu

YORUMLAR
500
Kayseri'de 23 Nisan coşkusu Kayseri'de 23 Nisan coşkusu İç Anadolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı İç Anadolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Şenkaya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şenkaya'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika


Son Dakika
13:31 "Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek" diye esnafı tehdit eden yabancı uyruklular tutuklandı
13:20 Türk çeliği Ukraynalı askerin hayat kurtarıcısı oldu
13:18 Beşiktaş, Ersin'de fiyat yükseltti: Yeni bonservis bedeli 12 milyon euro
13:12 Tek Gözlü Joe 5 yıl sonra eski sahibine kavuştu: Kedi Joe konteynerle denizin ortasına kadar gitmiş
12:58 AK Partili eski bakandan Atatürk videosu: Erdoğan'a mı gönderme yaptı?
12:49 Demirören ailesi Beşiktaş yönetimine geri dönüyor
12:42 ABD ile Çin arasında "dersini aldın-almadın" gerilimi
12:40 ABD Başkanı Joe Biden bunuyor mu? Yine boşlukla tokalaştı
12:33 Aile yemeğinde ilk kez tanıştığı baldızını izlediği cinsel içerikli filmden tanıdı, ortalık karıştı
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 13:45:21. #1.11#
SON DAKİKA: Şenkaya'da 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement