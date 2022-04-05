Şenoba Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika
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Şenoba Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım

05.04.2022 11:21
Şenoba Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediyesi ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediyesi ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediyesi ihtiyaç sahibi aileler için 3 milyon tutarında ihale yaparak ihtiyaç sahibi aileler için gıda aldı. Alınan gıdalar paketlenerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı belirtildi. AK Partili Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, maddi durumu olmayan vatandaşlar için 3 milyon tutarında ihale yaptıklarını, bunların dağıtımı yapıldığını söyledi. Babat, her zaman toplumsal hizmet odaklı çalıştıklarını ifade etti. - ŞIRNAK

Şenoba Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım
Şenoba Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım
Şenoba Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım

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Uludere, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şenoba Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika


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