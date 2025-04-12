Serçin Mahallesi'nde 4. Yılan Balığı Festivali Coşkuyla Başladı

Söke Serçin'de festival coşkulu başladı

AYDIN - Söke Belediyesi tarafından Serçin Mahallesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 4.'sü düzenlenen Yılan Balığı Festivali başlarken, festival bu yıl ilk kez iki gün sürecek.

Söke Belediyesi'nin katkılarıyla Serçin Mahallesi'nde düzenlenen Yılan Balığı Festivali'nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin açılışı, kortej yürüyüşüyle başladı. Festival alanında kurulan stantlarda giyimden yöresel gıdaya kadar birçok ürün ziyaretçilere sunulurken, Serçin İlkokulu bahçesine kurulan sahnede Aydın Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi performans sergiledi. Açılış konuşmalarında festivallerin bölge tanıtımına olan katkısına dikkat çekildi. Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, Serçin Mahalle Muhtarı Mustafa Kasnak ve Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan konuşmalarında Serçin'in doğal ve kültürel zenginliklerine vurgu yaptı. Başkan Arıkan; vatandaşların böylesi kültürel etkinliklere sahip çıkmasıyla festival ve şenliklerin devam edeceğini söyleyerek "İlçemizin tanıtımı adına festivallerimize devam edeceğiz. Ülkemiz kötü günlerden geçiyor, karamsarlık hakim. Ama tüm ekonomik zorluklara rağmen, ülkenin içinde bulunduğu şartlara rağmen halkımızın ferasetine inanıyoruz ve mazeret üretmeden yapmaya festivallerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Halk Oyunları gösterileri yapılırken, Türk Halk Müziği Sanatçısı Selcan Kökçen Şahin, seslendirdiği türkülerle Anadolu'yu Serçin'e taşıdı. Konser ve sahne gösterileri, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Söke'ye bağlı Serçin Mahallesi tarihi günlerinden birini daha yaşadı. 4. Serçin Yılan Balığı Şenliği Pazar günü (yarın) renkli etkinliklerle devam edecek.