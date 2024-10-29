Serdivan Belediyesi'nden Gençlere Cumhuriyet Bayramı Hediyesi: Ücretsiz İnternet

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Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 12-29 yaş arasındaki gençlere sürpriz yaparak hediye internet verdi.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gençlere özel bir sürpriz yaptı. 12-29 yaş arasındaki Serdivanlı gençlere hediye internet veren Belediye, böylece gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştırarak Cumhuriyetin özgür ruhunu yaşamasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Gençlerin istediği yerde ve zamanda bilgiye ulaşarak fikirlerini paylaşabilmeleri için başlatılan bu kampanya, 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında netbaskan.serdivan.bel.tr adresinden yapılacak başvurularla hayata geçirilecek. 29 bin genç, bu sayede bayram hediyesi olarak internetlerine kavuşacak.

Serdivan Belediyesi, bu anlamlı jestle gençlerin sosyal hayata katılımını artırmayı ve onlara daha fazla fırsat sunmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Osman Çelik, "Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Serdivan Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmayı ilke edindik. Bu doğrultuda, gençlerimizin eğitim, kültür ve sanata erişimini kolaylaştırmak için birçok proje yürütüyoruz. Bugün başlattığımız bu kampanya da gençlik politikalarımızın bir parçasıdır. İnanıyoruz ki bilgiye erişim, gençlerimizin potansiyellerini en iyi şekilde ortaya çıkarmalarına imkan sağlayacaktır. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun" dedi. - SAKARYA