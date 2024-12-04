Serdivan Belediyesi Personeline Yangın Eğitimi Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Serdivan Belediyesi Personeline Yangın Eğitimi Semineri Düzenlendi

Serdivan Belediyesi Personeline Yangın Eğitimi Semineri Düzenlendi

Serdivan Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yangın eğitimi ve tatbikatı semineri düzenleyerek personelinin bilgi ve yetkinliklerini artırmayı hedefliyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan gelen uzman ekip, yangın çıkış sebepleri ve söndürme teknikleri hakkında eğitim verdi.

04.12.2024 12:03  Güncelleme: 12:05
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Serdivan Belediyesi, çalışanlarının bilgi ve yetkinliklerini artırmak gayesiyle gerçekleştirdiği hizmet içi eğitim seminerlerine aralıksız devam ediyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği eğitimler, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığı artırmayı hedefleyen çalışmalarda, Serdivan Belediyesi personeline yangın eğitimi ve tatbikatı semineri gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan gelen uzman ekip tarafından verilen eğitimde, yangın çıkış sebepleri, yangın söndürme teknikleri ve acil durumlarda yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılar, muhtemel bir yangın durumunda doğru müdahale yöntemlerini öğrenerek teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı buldu. Serdivan Belediyesi personelinin katıldığı tatbikatta, yangın söndürme cihazlarının nasıl kullanılacağı ve güvenli tahliye yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür eğitimlerle hem çalışanların güvenliğini artırmayı hem de daha bilinçli bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Serdivan Belediyesi Personeline Yangın Eğitimi Semineri Düzenlendi - Son Dakika

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