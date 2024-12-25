Şerif Yıldız 2025 Oda Başkanlığına Aday - Son Dakika
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Şerif Yıldız 2025 Oda Başkanlığına Aday

Şerif Yıldız 2025 Oda Başkanlığına Aday

Şerif Yıldız, İzmir Mali Müşavirler Oda Başkanlığına adaylığını duyurdu, dijitalleşmeye vurgu yaptı.

25.12.2024 12:33
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İzmir Mali Müşavirler MeslekteBirlik Grubu'nun desteklediği Şerif Yıldız, 2025 yılı seçimli olağan genel kurulunda oda başkanlığına adaylığını resmen duyurdu. Mevcut oda sekreteri olan Şerif Yıldız, geçmişteki başkan yardımcılığı ve başkanlık deneyimleriyle mesleğin savunuculuğunu üstlenmeye devam edeceğini belirtti.

2025 seçimlerinin yalnızca bir seçim değil, mesleğin geleceği için bir dönüm noktası olduğunu belirten Şerif Yıldız, adaylık açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ben bir meslek savunucusuyum. Meslektaşlarımızın haklarını korumak, mesleğin itibarını artırmak ve sürdürülebilir bir kazanç modeli oluşturmak için aday oldum. Dijital dönüşüm projelerinden mali müşavirlerin itibarının güçlendirilmesine kadar pek çok alanda kapsamlı reform hedefliyoruz."

Öne çıkan projeler ve vizyon

Şerif Yıldız, seçim beyannamesinde dijital dönüşüm ve teknolojinin mesleğe entegrasyonuna özel bir vurgu yaptı. Başlıca projeler şu şekilde sıralandı:

Dijitalleşme ve Akıllı Teknolojiler: Muhasebe ofislerinin robotik süreç otomasyonu ile desteklenmesi ve yapay zeka tabanlı uygulamalarla mali müşavirlerin danışmanlık rolüne odaklanması.

Mesleki Lobi Çalışmaları: Mevzuat İzleme Merkezi'nin kurulması ve meslek yasasının günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde revize edilmesi.

Genç Meslektaşlara Destek: Home-ofis çalışmayı teşvik eden platformların oluşturulması ve Genç Meslektaşlar Platformu'nun hayata geçirilmesi.

Tek Ücret Tarifesi ve Ekonomik Düzenlemeler: Güncel ekonomik koşullara uygun asgari ücret tarifesi revizyonu ve meslektaşların mali haklarının korunması.

Mesleki İtibar ve Uluslararasılaşma: Meslektaşlar için yeşil pasaport hakkı ve arabuluculuk yetkisi gibi yeni hakların kazanılması.

"Güçlü ve saygın bir yönetimle geleceğe"

Meslektaşları arasındaki birlik ve dayanışmayı artırmayı amaçladığını belirten Yıldız, oda yönetiminin kişisel çıkar ve ideolojik çatışmalardan uzak durarak tüm üyelerin ortak menfaatlerini savunması gerektiğini vurguladı. Yıldız; "Odalar, meslektaşların bir arada mücadele verdiği platformlardır. Hedefimiz, meslektaşlarımızın ekonomik ve yasal haklarını güvence altına almak ve mesleğimizi küresel standartlara taşımaktır" dedi.

İzmir Mali Müşavirler MeslekteBirlik Grubu, Şerif Yıldız liderliğinde mesleki sorunlara çözüm bulmak ve mesleği geleceğe taşımak için güçlü bir yönetim anlayışıyla seçimlere hazırlanıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şerif Yıldız 2025 Oda Başkanlığına Aday - Son Dakika

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