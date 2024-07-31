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Serinlemek için şelaleye giren genç hayatını kaybetti

OSMANİYE - Osmaniye'de şelaleye serinlemek içi giren Ahmet Akboğaisimli genç hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Karasu şelalesine, Kadirli'de arkadaşları ile birlikte pikniğe gelen Ahmet Akboğa serinlemek için girdiği şelalede boğuldu. Akboğa'nın gözden kaybolduğunu gören arkadaşları ve vatandaşlar durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Düziçi belediyesi itfaiye ekipler şahsı bulunduğu yerden çıkartarak olay yerinde hazır bekletilen ambulansa teslim ettiler.

Yapılan ilk müdahalenin ardından, Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Akboğa yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.