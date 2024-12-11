Servis Kazasında Yaralanan Öğretmenlere Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Servis Kazasında Yaralanan Öğretmenlere Ziyaret

Servis Kazasında Yaralanan Öğretmenlere Ziyaret

Muş'un Malazgirt Kaymakamı, devrilen servis kazasında yaralanan öğretmenleri hastanede ziyaret etti.

11.12.2024 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, sabah saatlerinde servisin devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan öğretmenleri ziyaret etti.

Malazgirt- Ahlat kara yolunda öğretmenleri taşıyan servis aracının yoğun sis ve buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu 7'si öğretmen 8 kişi yaralanarak Malazgirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Kazanın ardından Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, hastaneye giderek yaralı öğretmenleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kaymakam Göksu Bayram, öğretmenlere 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Bölgedeki yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirten yetkililer, bu tür kazaların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin artırılacağını ifade etti. - MUŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Malazgirt, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Servis Kazasında Yaralanan Öğretmenlere Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad’ı sattı Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı
12:10 CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi
11:30 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye’de karşılamaya gelenlere para dağıttı 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye'de karşılamaya gelenlere para dağıttı
10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
17:27 PEPE coin Musk rüzgarıyla hareketlendi Yükseliş geçici mi kalıcı mı PEPE coin Musk rüzgarıyla hareketlendi! Yükseliş geçici mi kalıcı mı?
17:23 Dursun Özbek’ten TFF Başkanına tarihi çağrı: Artık söz bitti, eylem zamanı Dursun Özbek'ten TFF Başkanına tarihi çağrı: Artık söz bitti, eylem zamanı
16:59 Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
16:53 Katledilen masumlarla selfi çekilirdi, Esad gidince çark etti Katledilen masumlarla selfi çekilirdi, Esad gidince çark etti
16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:46 Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 13:22:14. #1.12#
SON DAKİKA: Servis Kazasında Yaralanan Öğretmenlere Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.