Sevil Aydar Yıldız, DABB Başkan Vekilliğine ilk turda 88 oyla seçildi

(MERSİN) - Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin (DABB) Mersin'in Mezitli ilçesinde düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, ilk turda aldığı 88 oyla Birlik Başkan Vekilliğine seçildi.

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin (DABB) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleştirilen "Başkan Vekilliği" seçiminde, ilk turda 88 oy alan Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, seçimin kazananı oldu.

SEÇİM İLK TURDA BİTTİ

Divan heyetinin yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda seçimlere geçildi. Seçimin ilk turunda toplam 128 oy kullanıldı. Oyların 3'ü geçersiz sayılırken, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız 88, Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir ise 37 oy aldı. İlk tur sonuçlarının ardından Kemal Özdemir adaylıktan çekildi. Böylece Yıldız, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçiminin kazananı oldu.

Seçim sonucuyla birlikte Yıldız, Ceyhan Belediye Başkan Vekilliği görevinin yanı sıra Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği görevini de üstlenmiş oldu.