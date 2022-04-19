Sevilen doktor 49 yaşında kalp krizinden hayata veda etti - Son Dakika
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Sevilen doktor 49 yaşında kalp krizinden hayata veda etti

19.04.2022 10:00
Sevilen doktor 49 yaşında kalp krizinden hayata veda etti

Bursa UMKE sorumlusu 49 yaşındaki Doktor Mesut Yılmaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bursa UMKE sorumlusu 49 yaşındaki Doktor Mesut Yılmaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'da uzun yıllar afetlerde sağlık hizmetleri birim sorumlusu olarak görev yapan bir çocuk babası sevilen Doktor Mesut Yılmaz hayatını kaybetti. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yılmaz'ın vefatının ardından Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz bir mesaj paylaştı.

Yavuzyılmaz yayınlandığı mesajında, "Müdürlüğümüzde uzun yıllar boyunca Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu olarak görev yapan mesai arkadaşımız Dr. Mesut Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, sağlık camiamıza ve kederli ailesine baş sağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Mesut Yılmaz'ın Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi. - BURSA

Sevilen doktor 49 yaşında kalp krizinden hayata veda etti

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Mesut Yılmaz, Kalp Krizi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sevilen doktor 49 yaşında kalp krizinden hayata veda etti - Son Dakika


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