Sevimli köpek kemençe sesini duyunca horon tepiyor! İşte o görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi

Sevimli köpek kemençe sesini duyunca horon tepiyor! İşte o görüntüler

28.02.2022 16:13

Trabzon'un Of ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönemi kutlama etkinliklerinde, bir sokak köpeğinin folklor ekibinin peşine takılması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Of Belediyesi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte bir sokak köpeği ilgi odağı oldu. Kemençe eşliğinde sahneye çıkan horon ekibinin peşine takılan sokak köpeği, horon ekibiyle sahneye çıktı. Bir süre horon ekibini merakla izleyen sokak köpeği, vatandaşların ilgisini çekti.

OYNADIKTAN SONRA ETKİNLİK ALANINDAN AYRILDI

Kutlamalara katılan vatandaşlar cep telefonları ile bu ilginç anları kaydettiler. Bir süre etkinlikleri takip eden sokak köpeği daha sonra etkinlik alanından ayrıldı.

Trabzon'da yaşayan köpek, kemençe sesini duyunca yerinde duramadı! İşte o anlar
Trabzon'da yaşayan köpek, kemençe sesini duyunca yerinde duramadı! İşte o anlar
YORUMLAR
500

Of Belediyesi, Komik - İlginç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sevimli köpek kemençe sesini duyunca horon tepiyor! İşte o görüntüler - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi
16:12 İki kuzen düştükleri su kuyusunda yaşamını yitirdi: Biri 2, diğeri 3'ündeydi!
16:10 İddia: Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor
15:51 Ekrem İmamoğlu: Yeni metrobüsler geliyor, kalanı için Cumhurbaşkanlığı onayını bekliyoruz
15:47 Ukrayna-Rusya müzakeresi bu sözlerle başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz
15:44 Lunapark'ta korkunç kaza! Genç kadın dev çekiçten yere çakıldı, sonrası daha da fena
15:44 Yağmacı olduğu iddia edilen Rus vatandaşını ağaca bağladılar
15:36 "Savaşa hayır" tişörtü giymeyi kabul etmeyen Aykut Demir'den açıklama: Giyseydim vicdanım rahat etmezdi
15:33 UEFA'nın Rus kulübüne yaptırımı taraftarı memnun etmedi! Leipzig maça çıkmadan tur atladı
15:31 Rus Devlet televizyonu Batı'yı nükleer gücüyle tehdit ediyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 16:19:33. #1.11#
SON DAKİKA: Sevimli köpek kemençe sesini duyunca horon tepiyor! İşte o görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement