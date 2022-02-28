Sevimli köpek kemençe sesini duyunca horon tepiyor! İşte o görüntüler - Son Dakika

Of Belediyesi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte bir sokak köpeği ilgi odağı oldu. Kemençe eşliğinde sahneye çıkan horon ekibinin peşine takılan sokak köpeği, horon ekibiyle sahneye çıktı. Bir süre horon ekibini merakla izleyen sokak köpeği, vatandaşların ilgisini çekti.

OYNADIKTAN SONRA ETKİNLİK ALANINDAN AYRILDI

Kutlamalara katılan vatandaşlar cep telefonları ile bu ilginç anları kaydettiler. Bir süre etkinlikleri takip eden sokak köpeği daha sonra etkinlik alanından ayrıldı.