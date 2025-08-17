Sevindikli Mahallesi\'nde Yaz Kursunu Tamamlayan Öğrencilere Bisiklet Hediyesi

Körfez ilçesindeki Sevindikli Mahallesi'nde yaz dönemi Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan 70 öğrenci, düzenlenen törenle hem sertifikalarını aldı hem de bisikletle ödüllendirildi.

Mahalle Muhtarı Eyüp Tekin'in öncülüğünde, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 70 bisiklet, kursu bitiren öğrencilere hediye edildi. Sevindikli Mahallesi'nde düzenlenen kapanış törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, çevre mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından öğrencilere sertifikaları verilirken, en büyük sürpriz ise kendileri için hazırlanan bisikletler oldu. Organizasyona katkı sunan hayırseverlere de teşekkür plaketi takdim edildi. Körfez Kaymakamı Kalkar ve Belediye Başkanı Söğüt, bu anlamlı organizasyon dolayısıyla Muhtar Eyüp Tekin'e ve cami yönetimine teşekkür etti. Muhtar Tekin de katılımlarından dolayı protokole ve davetlilere teşekkürlerini sundu.

Tören, katılımcılara yapılan yemek ikramıyla sona erdi. - KOCAELİ