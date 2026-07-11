Şevket Bahat Toprağa Verildi - Son Dakika
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Şevket Bahat Toprağa Verildi

11.07.2026 19:40
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Kırşehir Valiliği Basın Müdürü Doç. Dr. İsa Bahat'ın babası Şevket Bahat, Kaman'da defnedildi.

Kırşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Doç. Dr. İsa Bahat'ın babası Şevket Bahat, Kaman ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kırşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Doç. Dr. İsa Bahat'ın babası Şevket Bahat hayatını kaybetti. Şevket Bahat için Kaman Çarşı Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Bahat'ın naaşı, Kaman ilçesinde toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katılarak Bahat ailesine taziyelerini iletti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kırşehir Valiliği, Halkla İlişkiler, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Kaman, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şevket Bahat Toprağa Verildi - Son Dakika

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