Şevket Bahat Toprağa Verildi

Kırşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Doç. Dr. İsa Bahat'ın babası Şevket Bahat, Kaman ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kırşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Doç. Dr. İsa Bahat'ın babası Şevket Bahat hayatını kaybetti. Şevket Bahat için Kaman Çarşı Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Bahat'ın naaşı, Kaman ilçesinde toprağa verildi.
Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katılarak Bahat ailesine taziyelerini iletti. - KIRŞEHİR
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