Seydikemer Atatürk Ortaokulu Bilim Fuarı\'na Ev Sahipliği Yaptı

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Seydikemer Atatürk Ortaokulu, Bilim Fuarı'na ev sahipliği yaparak bilim ve teknoloji tutkunlarını bir araya getirdi.

Seydikemer Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen Bilim Fuarı, bölgenin en parlak zihinlerini bir araya getirdi. Fuar, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki yenilikçi projelerini sergileme fırsatı buldukları bir platform oldu.

Fuar, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur'un yanı sıra çok sayıda veli ve öğrencinin katılımıyla renklendi. Etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan projeler ziyaretçilere tanıtıldı ve folklor gösterileri ile kültürel bir şölen sunuldu. - MUĞLA