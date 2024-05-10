Seydikemer'de Öğretmenlerle Buluşma Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Seydikemer'de Öğretmenlerle Buluşma Etkinliği Gerçekleştirildi

Seydikemer\'de Öğretmenlerle Buluşma Etkinliği Gerçekleştirildi

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, Atatürk Ortaokulu'nda öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitimdeki güncel gelişmelerin değerlendirildiği buluşma, eğitim kalitesinin artırılması ve öğretmenler arası iletişimin güçlendirilmesi amacıyla düzenlendi.

10.05.2024 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur Atatürk Ortaokulu'nda öğretmenlerle buluştu.

Seydikemer'de eğitim alanında önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker' in öncülüğünde başlatılan "Öğretmenler Odası Buluşmaları" projesi, Seydikemer Atatürk Ortaokulu'nda öğretmenlerin katılımıyla hayata geçirildi. Eğitim üzerine yapıcı ve değerli sohbetlerin yapıldığı buluşmada, Kaymakam Büyüker ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur, öğretmenlerin görüşlerini dinleyerek, eğitimdeki güncel gelişmeleri ve yapılan çalışmaları değerlendirdi. Seydikemer Atatürk Ortaokulu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, eğitimde kalitenin artırılması ve öğretmenler arası iletişimin güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Seydikemer, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seydikemer'de Öğretmenlerle Buluşma Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:34 Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis’e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:58 Samsun’da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
15:47 Fenerbahçe’nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor Fenerbahçe'nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor
15:37 Almanya’daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı Almanya'daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
13:57 Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL’ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira
13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 16:41:49. #1.13#
SON DAKİKA: Seydikemer'de Öğretmenlerle Buluşma Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement