Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

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Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Mısır Çarşısı, Otogar, Kocavezir ve Tellidere'de esnaf ziyaretinin yanı sıra Emek, İsmetpaşa ve Gölbaşı Mahalleleri'nde vatandaşın sorunlarını dinledi. Başkan Akay, "96 mahallenin birinde dahi kimse kendini yalnız hissetmedi, bundan sonra da hissetmeyecek. Hep birlikte aynı sofrada buluşup Ramazan ayının bereketiyle halkımızla birlikte oluyoruz" dedi.

Başkan Akay, ilçedenin çeşitli noktalarında vatandaşlarla buluşarak, gelecek döneme ait yol haritasını belirliyor. Mısır Çarşısı, Otogar, Kocavezir ve Tellidere'de esnafı ziyaret eden Başkan Akay, esnafa, 'Hayırlı işler' diledi. Ardından Akay, Emek, İsmetpaşa ve Gölbaşı Mahalleleri'nde de vatandaşla bir araya geldi.

Ziyaretlerinde konuşan Akay, şunları kaydetti:

"96 mahallenin birinde dahi kimse kendini yalnız hissetmedi, bundan sonra da hissetmeyecek. Hep birlikte aynı sofrada buluşup Ramazan ayının bereketiyle halkımızla birlikte oluyoruz. Neşemiz, birliğimiz daim olsun. Katılımcı belediyecilik anlayışımızın bugün meyvelerini halkımızın bizi bağırlarına basması ile görüyoruz. Halka ile bütünleşmek, onların desteğini almak başkanlığım döneminde temel ilkemiz oldu. Yeni dönemde yine halkımızla birlikte belediyeyi yöneterek sorunlara çözüm yolları bulacağız. Halkımızın sevgisi bize güç veriyor. Seyhanlının desteği ve güveni ile el ele 5 yıl daha Seyhan'ı birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Başladığımız projeleri daha da geliştirerek Seyhan'ın imarında ve inşasında daha güzel günlere kavuşacağız."