Seyhan Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde konserler düzenliyor

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Seyhan Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü konserleri kapsamında çok sayıda sanatçıyı Adanalılar ile buluşturacak.

Seyhanlılar için, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel konserler düzenlenecek. Demet Sağıroğlu, 7 Mart Perşembe Günü saat 19.00'da 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak. 100. Yıl Çırçır Sanat Merkezi, 9 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da İstanbul Arabesque Project'i ağırlayacak. Yine 9 Mart'ta Grup Abdal, Gülbahçesi Kapalı Semt Pazarı'nda saat 19.00'da müzikseverler için performans sergileyecek. 10 Mart Pazar günü ise saat 16.00'da 100. Çırçır Sanat Merkezi'nde Retrobüs, saat 19.00'da ise Akkapı Kapalı Semt Pazarı'nda Oğuz Aksaç sahnede olacak.

Sanata çok ciddi yatırımlarda bulunduklarını belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Bundan sonraki süreçte de desteğimiz artarak devam edecek. Geride bıraktığımız zaman zarfında düzenlediğimiz etkinliklerde birbirinden değerli isimleri halkımız ile bir araya getirip muhteşem müzik ziyafetlerine tanıklık ettik. Bir yenisini de bu hafta içerisinde gerçekleştireceğiz. Sanatseverleri konserlerimize davet ediyorum" dedi.