Yönetmelik koşullarını sağlayan kesin kayıt ve yedek listeleri yapılan değerlendirmenin ardından 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü mesai saatlerinde belediyenin web sitesinde ilan edilecek.

Kreşlerdeki kontenjanlara göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 2019-2018-2017 doğumlu öğrenci (36 ile 70 ay arası - 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla 36 ayını doldurmuş olan) adaylarının ön kayıt başvuruları alınıyor.

Kaynak: İHA

Seyhan Belediyesi, Yeşilyurt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Seyhan Belediyesi kreşlerine ön başvurular 12 Ağustos'ta sona eriyor - Son Dakika

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