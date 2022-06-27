Seyhan'da 'Z Fest' Rüzgarı

Seyhan Belediyesi, Adanalı gençler için 'Seyhan Z Fest' etkinliğini düzenledi.

Seyhan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 'Seyhan Z Fest' etkinliğini düzenledi. Seyhan Sanat Meydanı'nda üç gün süren festivale Adanalı gençler yoğun ilgi gösterdi.

ÜÇ GÜNLÜK KONSER MARATONU

Seyhan Sanat Meydanı'nda cuma günü "Kolpa" konseriyle başlayan, cumartesi günü "Patron" konseriyle devam eden festival pazar günü "Aydilge" konseriyle son buldu. Binlerce Adanalının katılımıyla gerçekleştirilen konserlerde gençler sona eren eğitim-öğretim yılının stresini attı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, gençlerle birlikte olmanın kendisi için çok önemli olduğunu belirterek "Benim sizlerden öğreneceğim, bir bilgenin gençlerden öğreneceği daha çok şey var, özellikle bu yıllarda. Daima birlikte olacağız, daima birbirimize bir şeyler öğreteceğiz. Dünya yeniden kuruluyor. Bu kuruluş sürecinde en önemli rol gençlerin. Özellikle Z kuşağı bu anlamda hepimiz için çok önemli. Z kuşağı bizim için bugünümüz ve geleceğimizdir" dedi.