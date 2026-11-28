Seyitgazi'de 'Ailecek Camide Buluşuyoruz' programı Kümbet Mahalle Camii'nde yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde Kümbet Mahalle Camii'nde 'Ailecek Camide Buluşuyoruz' programı gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Şahmurat Kaya'nın cemaate vaaz verdiği programda aile olmanın önemi ve manevi değerler konuşuldu, yatsı namazının ardından ikram yapıldı.
Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Müftülüğü tarafından Kümbet Mahalle Camii'nde "Ailecek Camide Buluşuyoruz" programı gerçekleştirildi.
Vatandaşların katılımıyla düzenlenen programda Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya cemaate vaaz verdi. Buluşmada aile olmanın önemi, birlik ve beraberlik, manevi değerler ve cami merkezli hayat konularında sohbet edildi.
Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunulmasıyla program sona erdi.
Kaynak: İHA
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