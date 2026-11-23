Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Ailecek Camide Buluşuyoruz' programı kapsamında vatandaşlar Karaören Gedik Camii'nde bir araya geldi.

Cemaatin katılımıyla gerçekleştirilen programa Seyitgazi İlçe Müftüsü Dr. Şahmurat Kaya da katıldı. Müftü Kaya, namaz öncesinde cemaate hitaben yaptığı vaazda aile hayatının önemi, birlik ve beraberlik ile manevi değerler üzerine sohbet gerçekleştirdi. Etkinlik, kılınan namazın ardından vatandaşlara yapılan ikramlarla sona erdi.