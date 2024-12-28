Seyitgazi Mahallesi'nde Kar Sevinci

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Seyitgazi ilçesi beyaza büründü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in kırsal Şükranlı Mahallesi'nde yağan kar mahalleyi beyaza bürürken, vatandaşları sevindirdi.

Sabaha karşı yağmaya başlayan ve öğlene kadar süren kar yağışı Seyitgazi kırsal Şükranlı Mahallesi'ni adeta beyaza bürüdü. Mahalle muhtarı Necmettin Aydın'ın kaydettiği görüntülerde mahallenin büyük bir bölümünün karla kaplandığı görüldü. Büyük bir bölümü tarımla uğraşan mahalle sakinleri yağışa oldukça sevindi. Mahallede, yağan karla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.