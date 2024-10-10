Seyyar Satıcıların Kayıt Altına Alınması İçin Proje Başlatıldı - Son Dakika
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Seyyar Satıcıların Kayıt Altına Alınması İçin Proje Başlatıldı

Seyyar Satıcıların Kayıt Altına Alınması İçin Proje Başlatıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, başıboş ve kayıtsız seyyar satıcıların kaldırımları işgal etmesini önlemek için Seyhan Belediyesi tarafından yeni bir projenin hayata geçirileceği açıklandı. Proje ile seyyar satıcıların kayıt altına alınıp kiralarını ödemeleri sağlanacak.

10.10.2024 13:41  Güncelleme: 13:49
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Seyhan ilçesinde başıboş dolaşan ve düzensiz dağılımla kaldırımları işgal eden seyyar satıcıların kayıt altına alınıp kirasını öder hale gelmesi için hazırlanan proje kapsamında düğmeye basıldı. Başkan Oya Tekin çalışmaların başlatılması için ilgili yardımcılarına ve müdürlerine talimat verdi.

Adana Sokak Satıcıları Esnaf Derneği ve Sokak Satıcıları Hizmet Kooperatifi Başkanı Hasan Sayılan, yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyetle, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i makamında ziyaret etti. Görüntü kirliliği oluşturdukları gibi zaman zaman trafiği de tehlikeye düşürerek hem cana hem mala kasteden seyyar satıcıların kayıt altına alınması için bir proje geliştirdiklerini dile getiren Hasan Sayılan, detaylar hakkında Oya Tekin'e bilgi verdi.

Kayıtlı 100 esnaf kirasını ödeyip evine ekmek götürüyor

Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürüttükleri çalışmaları örnek gösteren Sayılan, "Bugün, 100 farklı sabit noktada, tek tip araçlarla kent estetiğini bozmadan hizmet veren kayıtlı seyyar esnafımız, belediyeye aylık kira bedelini ödeyerek evine ekmek götürüyor" dedi. Şu an Seyhan ilçesinde 150'ye yakın kayıtsız seyyar esnaf bulunduğunu aktaran Sayılan, Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı sistemi biraz daha geliştirdiklerini ve tasarımı mevcuttan farklı olacak tezgahlarla, kayıtsız seyyarları kayıt altına almak istediklerini aktardı.

"Oya Tekin'i sokak emekçilerinin ablası olarak görüyoruz"

Projeye sahip çıkan ve ortak akıl ile üretilecek her çalışmanın içinde yer alacağını belirten Oya Tekin ise ilgili yardımcıları ve müdürlerini de görüşmeye dahil ederek, gereken hazırlıkların başlatılması talimatını verdi. Sayılan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Oya Başkanımızı sokak emekçilerinin ablası olarak görüyoruz. İlgi ve alakası bizlere moral oldu. Seyhan Belediyesi yetkililerinin de yer aldığı bir komisyon oluşturup çalışmalara başlayacağız. Ocak ayında neticelendireceğimizi düşünüyorum. Amacımız, kayıtsız tek bir seyyar bırakmadan tıpkı Venedik, Paris ve Roma örneklerinde olduğu gibi, Adana'ya estetik bir görünüm kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda desteklerini esirgemeyen ve bizleri ziyaret edeceğini de söyleyen Oya Tekin'e şükranlarımızı sunuyoruz. Seyhan ilçesi, böylesine kararlı ve azimli bir başkana sahip olduğu için gerçekten çok şanslı" dedi.

"Belediye logosu bulunmayan tezgahlardan alışveriş yapılmamasını öneriyoruz"

Sayılan, Adana'nın seyyar merkezi olmaması için verilen mücadelede, ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade ederek, "Haksız rekabete yol açan, Adana'nın düzenini gürültü ve görüntü kirliği ile tehdit eden seyyar satıcılarla mücadelede, gözle görülür başarı elde edecektir. Üretim yeri belli olmayan ve sağlıksız şartlarda tüketime sunulan gıdalar, halkımızın sağlığına da kastetmektedir. Biz kayıtlı esnaflar, işe başlamadan önce psikologlar ve gıda mühendisleri tarafından iletişim ve hijyen kurallarıyla ilgili seminerlere tabi tutulduk. O nedenle, belediye logosu bulunmayan tezgahlardan alışveriş yapılmamasını öneriyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seyyar Satıcıların Kayıt Altına Alınması İçin Proje Başlatıldı - Son Dakika

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