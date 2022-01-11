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Şiddete karşı KGK ile HEGEM işbirliği başlıyor - Son Dakika

Şiddete karşı KGK ile HEGEM işbirliği başlıyor

11.01.2022 22:10
Şiddete karşı KGK ile HEGEM işbirliği başlıyor

Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ile Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) arasında "İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk Projesi (2021-2030)" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ile Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) arasında "İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk Projesi (2021-2030)" kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Proje bağlamında şu ana kadar KGK'nin yanı sıra HEGEM vakfı ve 25 devlet üniversitesi ile de 10 artı 10'ar yıllık işbirliği protokolü imzalandı. Bu anlaşma ile birlikte ilk etapta 50 binden fazla akademisyen ve 2 milyon üniversite öğrencisi projeye dahil olmuş oldu.

Dünyaya örnek bir çalışma

İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk Projesi'ne katkı amacıyla protokol imzalayan Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Arabulucu Avukatlar Derneği'ne ek olarak KGK de projenin medya paydaşı oldu. Konseyin Ankara'daki Genel Merkez binasında gerçekleştirilen protokol imza törenine HEGEM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adem Solak ve KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ile gazeteci ve STK yöneticisi konuklar katılım gösterdi.

Proje kapsamında 7 bölgede 25 devlet üniversitesi yerleşkelerinde "Sosyal Arabuluculuk Koordinatörlüğü" kurularak aktivite başlatılacak. Proje sürecinde ülke düzeyinde akademisyenler ve diğer katılımcılar ekseninde 2 yılda on binlerce ve 10 yılda yüzbinlerce sosyal arabulucu yetişmiş olacak. Bu proje Türkiye hatta dünyada sosyal arabuluculuk yapılanmasının en özgün ve güçlü örneği olarak tanımlanmakta.

"Projeye bütün gücümüzle katkı sağlayacağız"

STK, üniversite, resmi ve özel kuruluş birliğinin en güçlü yapılanmasında KGK olarak yer almaktan büyük bir onur duyduklarını dile getiren KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, "Bütün gücümüzle ve imkanlarımızla projeye destek olacağız. Hayatımızın ne yazık ki her alanında çok ciddi riskler taşıyan şiddet olgusu karşısında çaresiz kalmamalı toplum olarak hepimiz kararlı bir mücadele vermeliyiz. HEGEM Vakfını ve proje paydaşlarını yürekten kutluyor şiddetle mücadele noktasında oluşan sivil mücadele ağına KGK ailesi olarak tam katkı sağlayacağımızı bir kez daha belirtiyorum" ifadelerini kullandı.

"Şiddetle mücadelede medya çok önemli"

Proje eğitimlerinin Vakıf, üniversite ve ilgili bakanlıklar iş birliği ile şubat ayından itibaren 25 pilot ilde başlayacağını ifade eden HEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Adem Solak ise, "Proje şiddetle sivil mücadele ve sosyal arabuluculuk bağlamında dünyada model olarak kabul görecek özgün bir çalışmadır. Ülkemizde bu projeyi hayata geçirecek ve inşallah güzel sonuçlarını alacağız. 10 yıl devam edecek proje çalışmalarımıza elbet bundan sonra katkı sağlayacak birçok kurum ve kuruluş olacak. Şiddetle mücadele noktasında medyanın önemi çok büyük. Bu bağlamda proje protokolü imzalayarak her türlü desteklerini vereceklerini belirten KGK ailesine şahsım vakfım ve proje paydaşları olarak çok teşekkür ediyorum" dedi.

81 ilde çocuk hakları izlenme komisyonları kurulacak

İnsan Hakları, Şiddetle Sivil Mücadele ve Sosyal Arabuluculuk Projesi 11. Kalkınma Planı ve İnsan Hakları Eylem Planı hedefleri içinde en yaygın ve etkili olabilecek özellikte. Proje kapsamında 81 ilde "Çocuk Hakları İzleme Komisyonları" kurulacak, bu komisyonlarda akademisyenler, emekli müfettişler ve yerel basının temsilcileri ve ilgili STK temsilcileri yer alacak. İllerde çocuk aile önleyici rehberlik-koruyucu ve hukuk ve onarıcı adalet özellikli yerel projeler bu çalışmalarla ortaya konan yapılanma ve sistematik gerçekliği ile şekillenecek. - HAKKARİ

Şiddete karşı KGK ile HEGEM işbirliği başlıyor
Şiddete karşı KGK ile HEGEM işbirliği başlıyor

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Sivil Toplum Kuruluşları, İnsan Hakları, Üniversite, Adalet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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