Şiddetli lodos İstanbul'da hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor - Son Dakika

Şiddetli lodos İstanbul'da hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor
30.11.2021 13:44
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerde bilet ve bagaj işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerde bilet ve bagaj işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle kentteki hava ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda rüzgar limitlerinin artması nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda inişlerde kapasite kısıtlamasına gidildi. Olumsuz hava nedeniyle seferde gecikmeler yaşanırken, Türk Hava Yolları ise İstanbul varışlı seferlerde bagaj ve bilet işlemlerinin şimdilik durdurulduğunu açıkladı. Yine havada tur atan uçakların da başka meydan yönlendirme (divert) seçeneklerinin değerlendiği bildirildi. - İSTANBUL
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