Sigara İçmeye 10 Yaşında Başladı, Eşinin Desteğiyle Bıraktı - Son Dakika
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Sigara İçmeye 10 Yaşında Başladı, Eşinin Desteğiyle Bıraktı

Sigara İçmeye 10 Yaşında Başladı, Eşinin Desteğiyle Bıraktı
03.08.2025 12:41
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Ergün Taşçı, eşinin randevu almasıyla Sigara Bırakma Polikliniği'nde tedavi görerek sigarayı bıraktı.

Düzce'de yaklaşık 20 yıldır sigara içen Ergün Taşçı, eşinin ve çocuğunun desteği ile sigarayı bıraktı. Kendi iradesi ile sigarayı bırakamayan ve tedaviye yanaşmayan Taşçı'ya eşi habersiz randevu almasıyla süreç başladı.

Düzce'de 10 yaşından bu yana sigara içen Ergün Taşçı (30), eşinin kendisinden habersiz olarak Sigara Bırakma Polikliniği'nden aldığı sırayla sigara bırakma tedavisine başladı. Daha önce kendi iradesiyle sigarayı bırakmaya çalışan ancak başaramayan Taşçı, sigara bırakma polikliniğinden aldığı destekle sigarayı bıraktı. Yaklaşık 1 yıldır sigara içmeyen Taşçı, bu dönemde psikolojik sorunlar yaşayarak sık sık acil servise başvursa da Sigara Bırakma Polikliniği'nde görevli hekimler tarafından takip edilerek hem sakinleştirildi hem de sigarayı bırakması konusunda yardımcı olundu.

"Sigaraya başladığımda çok küçüktüm"

Ergün Taşçı, sigaraya başlama dönemi hakkında bilgiler vererek, "Sigaraya özenerek başladım. Çocuklukta her sigara içen adam oluyor sanırdık. Sigaraya başladığımda çok küçüktüm. Ama 10-12 yaşından beri aralıksız paket alıyorum. Sürekli içiyordum. Bir kere bırakmayı denedim. 9 ay boyunca bıraktım. Ama geçmişte bir oğlum rahatsızdı vefat etti. Tekrar başladım bırakamadım. Sigara bırakma polikliniğine eşim başvurdu. Tamamen benden habersiz. Çünkü eşim ve oğlum sigara içmememi hiç istemediler. Sonra geldim, çok zor oldu ama çok şükür artık içmiyorum" dedi.

Yakından ilgileniyorlar

Sigara bırakma polikliniği tarafından kendisi ile yakından ilgilenildiğini dile getiren Taşçı, "Telefonla arıyorlar, kontrole çağırıyorlar. Ben ilk sigarayı bıraktığımda zorlandım. Sabah, akşam acile gidiyordum. Kendimi çok kötü hissediyordum. Randevu almadan hocamızın yanına geldim. Hocam bana bunların normal olduğunu söyledi ve rahatlama oldu" ifadelerini kullandı.

Hayatım değişti

1 yıllık sigarayı bırakma sürecinde hayatında önemli değişiklikler olduğuna dikkat çeken Ergün Taşçı, "1 yıllık sürede nefes alış, verişim değişti. Ailemle daha çok vakit geçirmeye başladım. Çünkü sigarayı evde değil dışarıda içiyordum. Tam bir konu açardık ben sigara içmeye kaçardım. Eşim bundan şikayetçiydi. Yürümem değişti. Merdiven çıkarken nefes sorunu yaşıyordum. 20-25 gündür sıkıntım yok. Bol bol yürüyorum. Çocuğum zaten bir kere en büyük destekçim. Çocuğum her türlü bana güvendi" şeklinde konuştu.

Sigara bırakma polikliniğe başvurun

Taşçı son olarak sigarayı bırakmak isteyenlere çağrıda bulunarak, "Ben sigarayı kendi irademle bırakmayı çok denedim. Ben kendimden fazla eşimi ve çocuğumu kandırdım. Sigara içerdim meyveli sakız çiğnerdim. Onları kandırırdım. Baktım olmuyor eşime, 'Kendi irademle olmuyor' dedim. Sonra eşim randevu aldı. Sigara Bırakma Polikliniği'nde her türlü bilgiyi veriyorlar ve sigarayı bıraktırıyorlar" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sigara İçmeye 10 Yaşında Başladı, Eşinin Desteğiyle Bıraktı - Son Dakika

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