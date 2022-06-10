Sigara içtiği için işten kovulan güvenlikçi, hukuk mücadelesini kazandı - Son Dakika
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Sigara içtiği için işten kovulan güvenlikçi, hukuk mücadelesini kazandı

10.06.2022 09:48
Sigara içtiği için işten kovulan güvenlikçi, hukuk mücadelesini kazandı

Sigara içtiği için işten kovulan güvenlikçi, hukuk mücadelesini kazandı Uyarıcı levha olmadan 'Burada sigara içilmez' demek yeterli olmuyor "Burada sigara içilmez" tabelasının olmadığı alanda sigara içen güvenlikçi kovuldu, mahkeme işe iadesine karar verdi Avukat Nazan Akça Subaşı: "Uyarıcı...

Sigara içtiği için işten kovulan güvenlikçi, hukuk mücadelesini kazandı

Uyarıcı levha olmadan 'Burada sigara içilmez' demek yeterli olmuyor

"Burada sigara içilmez" tabelasının olmadığı alanda sigara içen güvenlikçi kovuldu, mahkeme işe iadesine karar verdi

Avukat Nazan Akça Subaşı:

"Uyarıcı levha olması zorunlu"

ADANA - Adana'da bir fabrikada güvenlik görevlisi Salih Yılmaz, 'Burada sigara içilmez' tabelasının asılı olmadığı alanda sigara içti. Bunu gören tesis müdürü ise Yılmaz'ı işten çıkarttı. Mahkemeye başvuran Yılmaz, sigara içtiği alanda 'Burada sigara içilmez' tabelası olmadığı için davayı kazanarak işe geri iade edildi.

2014 yılında kentteki bir fabrikaya güvenlik görevlisi olarak işe giren Salih Yılmaz (34), 7 Ekim 2019 tarihinde iddiaya göre yağmur yağdığı için viol dezenfeksiyon alanında sigara içti. Bu sırada Yılmaz'ı gören tesis müdürü H.U. ise 'Burada sigara içilmez' diyerek Yılmaz'ı işten çıkarttı.

Salih Yılmaz ise sigara içtiği alanda 'Burada sigara içilmez' tabelası olmadığı için avukat Nazan Akça Subaşı aracılığıyla Adana 5. İş Mahkemesi'ne dava açtı.

3 sene verdiği hukuk mücadelesini kazandı

Yaklaşık 3 sene boyunca görülen dava geçen 28 Nisan'da karara çıktı ve mahkeme 'Burada sigara içilmez' tabelası olmadığı için Salih Yılmaz'ın işe iadesine karar verdi.

Avukat Nazan Akça Subaşı, "Bu olay 2019 yılında oldu ancak karar 28 Nisan 2022 tarihinde çıktı. Salih beyin sigara içtiği alanda sigara içilmesinin yasak olduğuna dair bir tabela yoktu. Bir diğer hususta iş güvenliği eğitimi verilirken 'Bu alanda sigara içmek yasak, tehlikelidir' diye bir eğitimde verilmemişti. Biz bunları göz önüne alarak işe iade davası açtık. Mahkeme de bizim gerekçelerimizi göz önüne alarak işe iadesine karar verdi" diye konuştu.

Bir iş yerinde sözlü olarak 'Burada sigara içilmez' denilmesinin yeterli olmadığını anlatan Subaşı, "Tehlikeli ve yasak alanlarla ilgili uyarıcı levha olması zorunlu. İş güvenliği eğitiminde de işçilere bu eğitimin verilmesi lazım" dedi.

Sigara içtiği için işten kovulan güvenlikçi, hukuk mücadelesini kazandı
Sigara içtiği için işten kovulan güvenlikçi, hukuk mücadelesini kazandı
Sigara içtiği için işten kovulan güvenlikçi, hukuk mücadelesini kazandı
Sigara içtiği için işten kovulan güvenlikçi, hukuk mücadelesini kazandı
Sigara içtiği için işten kovulan güvenlikçi, hukuk mücadelesini kazandı
Sigara içtiği için işten kovulan güvenlikçi, hukuk mücadelesini kazandı
Sigara içtiği için işten kovulan güvenlikçi, hukuk mücadelesini kazandı

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Kaynak: İHA

Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sigara içtiği için işten kovulan güvenlikçi, hukuk mücadelesini kazandı - Son Dakika

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