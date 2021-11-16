Sığırcık kuşlarının dansı - Son Dakika

Son Dakika: Elektrik faturalarına uygulanan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu

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