Siirt Baykan'da Atabağı Belde Belediye Başkanı Lale 24 Kasım'da okulları ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı Beldesi'nde Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulları ziyaret etti. Lale, öğretmenlere gül ve hediye verip taleplerini dinledi, ardından Baykan'daki programa katıldı.
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla beldedeki okulları ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.
Okullarda görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan Lale, kendilerine gül ve çeşitli hediyeler verdi. Öğretmenlerle sohbet edip talep ve görüşlerini dinleyen Lale, özverili çalışmaları ve emekleri dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Tayyar Lale, beldedeki okul ziyaretlerinin ardından Baykan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programa katıldı.
Kaynak: İHA
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