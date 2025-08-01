Siirt Belediyesi Kaldırım İşgallerine Geçit Vermiyor

Siirt Belediyesi, kaldırımları işgal eden iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bir çay salonu, kaldırım işgali nedeniyle 1 gün süreyle faaliyetten men edildi.

Siirt Belediyesi, kaldırımları işgal eden iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Batı Mahallesi Özgen Caddesi'nde faaliyet gösteren çay salonu, kaldırım işgali nedeniyle 1 gün süreyle faaliyetten men edildi. Belediye encümeninin 29 Temmuz 2025 tarihli ve 94 sayılı kararı doğrultusunda uygulanan yaptırımın iş yerine daha önce kademeli olarak kesilen idari para cezalarına rağmen kural ihlallerinin devam etmesi üzerine alındığı bildirildi.

Siirt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kamu düzeni ile yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırım işgallerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi. - SİİRT