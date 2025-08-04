Siirt Belediyesi Özel Bireylere Medikal Destek Sağlıyor

Siirt Belediyesi özel bireylerin medikal destek ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Siirt Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla dezavantajlı bireylerin hayatına dokunmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, medikal desteğe ihtiyaç duyan engelli vatandaşlara çeşitli medikal ürünler teslim edildi. Belediyeye başvuran özel bireylerin ihtiyaçları titizlikle incelenerek hazırlanan liste doğrultusunda; 2 akülü tekerlekli sandalye, 1 manuel tekerlekli sandalye, 3 puset ve 2 dik durma sehpası ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Teslimatlar, belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle yapıldı. - SİİRT