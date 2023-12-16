 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siirt Eruh Belediyesi Ücretsiz Düğün Salonu Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt Eruh Belediyesi Ücretsiz Düğün Salonu Hizmete Açıldı

Eruh Belediyesi, yüksek fiyatlı düğün salonlarına alternatif olarak ücretsiz düğün salonu hizmeti sunmaya başladı. Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, evlenecek çiftlerin ve ailelerin yüklerini hafifletmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Siirt Eruh Belediyesi Ücretsiz Düğün Salonu Hizmete Açıldı
16.12.2023 - 12:37,
Abone Ol

Siirt'in Eruh İlçe Belediye Başkanlığı tarafından ücretsiz düğün salonu hizmete açıldı.

Düğün salonlarının yüksek fiyatlı olması sebebi ile harekete geçen Eruh Belediyesi, evlenecek çiftlerin ve ailelerin yüklerini hafifletecek projeyi hayata geçirdi. Belediye tarafından hizmete açılan düğün salonu hakkında bilgi veren Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, "Ücretsiz düğün salonumuzu halkımızın hizmetine açıyoruz. Bu hizmetimizle evlenecek çiftlerimizin en mutlu günlerini birlikle paylaşıyor, gençlerimizin ve ailelerinin yüklerini bir nebze olsun hafifletiyoruz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Belediye Başkanlığı, Siirt, Eruh, Son Dakika

Son Dakika Yerel Siirt Eruh Belediyesi Ücretsiz Düğün Salonu Hizmete Açıldı - Son Dakika


12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09
İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:08
TÜRK-İŞ, ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilmesini istiyor TÜRK-İŞ, ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilmesini istiyor
11:06
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu

Son Dakika
12:19 İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05 Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
11:08 TÜRK-İŞ, ücretlilerin temel giderlerinin vergi matrahından indirimine izin verilmesini istiyor
10:57 Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 12:55:35. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt Eruh Belediyesi Ücretsiz Düğün Salonu Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement