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Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonundan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonundan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret

11.02.2022 14:06
Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonundan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret

Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanı Abdulbaki Olgaç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanı Abdulbaki Olgaç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Olgaç, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, "Şehit ve Gazilerimizin aileleri devletimizin en değerli emanetleridir. Her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Mukaddes Vatanımız uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

Federasyon Başkanı Olgaç ise Vali Hacıbektaşoğlu'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. - SİİRT

Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonundan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret
Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonundan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret

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Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonundan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonundan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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