Siirt Havalimanı yeni terminalinde sona yaklaşıldı

Siirt Havalimanında yapımı devam eden yeni terminal binası ve bağlı tesislerde çalışmaların genel fiziki gerçekleşme oranı yüzde 85'e ulaştı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, yapımı süren yeni terminal binası ile bağlı tesislerde inceleme ve denetimlerde bulundu. Vali Kızılkaya, incelemeler öncesinde Siirt Havalimanı Müdürlüğü görevine atanan Mustafa İşleyen'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Daha sonra terminal binası, kule binası, teknik merkez binası, apron bariyer binası, nizamiye binası ile çevre güvenlik yolu ve duvarı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Kızılkaya, havalimanı yetkilileri ve yüklenici firma temsilcilerinden projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.

Yapılan açıklamada, terminal binasında fiziki gerçekleşme oranının yüzde 80, Nizamiye binasında yüzde 97, kule binasında yüzde 85, apron bariyer binasında yüzde 95, teknik merkez binasında yüzde 90, çevre güvenlik yolu ve duvarı çalışmalarında ise yüzde 100 seviyesine ulaştığı belirtildi.

Genel fiziki gerçekleşme oranının yüzde 85 olduğu projede çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğü ifade edildi.

Vali Kızılkaya, modern altyapısıyla Siirt'in ulaşım kapasitesini artıracak yatırımın en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmaların titizlikle takip edildiğini söyledi. - SİİRT