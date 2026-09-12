Siirt Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı, ilk yolcu uçağı İstanbul'dan indi - Son Dakika
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Siirt Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı, ilk yolcu uçağı İstanbul'dan indi

Siirt Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı, ilk yolcu uçağı İstanbul\'dan indi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenileme çalışmaları nedeniyle uçuş trafiğine kapatılan Siirt Havalimanı'nın bugün itibarıyla yeniden açıldığını bildirdi. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan TK2656 sefer sayılı uçak, yenilenen havalimanına ilk yolcu uçuşunu gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenileme çalışmaları kapsamında geçici olarak uçuş trafiğine kapatılan Siirt Havalimanı'nın bugün itibarıyla yeniden uçuşlara açıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenileme çalışmaları kapsamında geçici olarak uçuş trafiğine kapatılan Siirt Havalimanı'nın bugün itibarıyla yeniden uçuşlara açıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden Türk Hava Yolları'nın TK2656 sefer sayılı uçağının Siirt Havalimanı'na gerçekleştirdiği uçuşla yolcu seferlerinin yeniden başladığını açıkladı.

"Siirt'i yeniden gökyüzüyle buluşturduk"

Uraloğlu, Siirt Havalimanı'nda yürütülen kapsamlı yapım ve yenileme çalışmalarının ardından ilk yolcu uçağının bugün havalimanına indiğini belirterek, "Yenileme çalışmaları nedeniyle uçuş trafiğine kapattığımız Siirt Havalimanı'nı bugün itibarıyla yeniden uçuşlara açtık. İstanbul Havalimanı'ndan kalkan TK2656 sefer sayılı uçak, yenilenen Siirt Havalimanı'na ilk yolcu uçuşunu gerçekleştirdi. Siirt'i yeniden gökyüzüyle buluşturduk" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, havalimanında elektronik ve seyrüsefer sistemlerine ilişkin test, kontrol ve kalibrasyon süreçlerinin tamamlandığını, sistemlerin uçuş operasyonlarına hazır hale getirildiğini kaydetti.

Terminal binası 3 bin 135 metrekare

Yenileme çalışmalarının yalnızca terminal binasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Çalışmalarımız kapsamında 3 bin 135 metrekarelik terminal binamızın yanı sıra 70 metrekarelik nizamiye binası, 575 metrekarelik kule binası, 170 metrekarelik apron bariyer binası ve 500 metrekarelik teknik merkez binasında çalışmalar yürüttük. Ayrıca yaklaşık 7 bin 800 metre uzunluğunda çevre güvenlik yolu ve duvarını da projelendirdik" dedi.

Uraloğlu, ilk yolcu uçuşunun ardından çevre düzenlemesi, peyzaj, tefrişat ve devam eden imalatların tamamlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini de belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı, ilk yolcu uçağı İstanbul'dan indi - Son Dakika

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