Siirt\'te 2025 Yılı Yatırımları İçin Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında 2025 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Siirt genelinde yürütülen kamu yatırımları ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular ele alındı. Yatırımların daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Kızılkaya yaptığı değerlendirmede, 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla il genelinde 121 proje üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu projelere toplam 9 milyar 810 milyon TL ödenek ayrıldığını, bugüne kadar ise 3 milyar 210 milyon 123 bin TL harcama yapıldığını kaydetti.

Siirt'in ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atıldığını vurgulayan Vali Kızılkaya, İl Özel İdaresi bünyesinde yaklaşık 430 milyon TL maliyetle 100 dönüm arazi üzerine kurulan Asfalt Plenti ve Taş Kırma Tesisi'nin örnek bir yatırım olduğunu ifade etti. 2025 yılı sonuna kadar kırsalda 100 kilometre BSK asfalt yol ile 450 kilometre yol iyileştirme, bakım ve onarım çalışması hedeflendiğini, toplamda 550 kilometrelik yol çalışmasının tamamlanmasının planlandığını aktardı. Son iki ayda ise 56,6 kilometrelik yol bakım ve onarım çalışmasının tamamlandığını belirtti.

Siirt'in stratejik yatırımlarından biri olan Siirt–Kurtalan Demiryolu Projesi hakkında da bilgi veren Vali Kızılkaya, Haziran ayında yapım ihalesi tamamlanan proje ile Siirt'in ilk kez ulusal demiryolu ağına bağlanacağını ifade etti. Yaklaşık 21 milyar 498 milyon 500 bin TL maliyetle hayata geçirilecek proje kapsamında 160 km/s hızında çalışacak, 34 kilometre uzunluğunda yeni hat kurulacağını belirten Kızılkaya, projenin Siirt'in ulaşım altyapısını güçlendireceğini ve ekonomik kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Toplantıda ayrıca kamu kaynaklarının etkin kullanımı, bürokrasinin azaltılması ve tasarruf tedbirlerine riayet edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Mevsim şartlarının elverişli olduğu bu dönemde çalışmaların hızlandırılması talimatı verildi. Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurum amirleri katıldı. - SİİRT