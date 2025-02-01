Siirt'te Araç Devrildi

Siirt'te virajı alamayan araç devrildi
SİİRT - Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre kaza Siirt Tillo karayolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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