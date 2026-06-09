Siirt'te Glutensiz Kafe Açıldı - Son Dakika
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Siirt'te Glutensiz Kafe Açıldı

Siirt\'te Glutensiz Kafe Açıldı
09.06.2026 09:56
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Özlem Şen, çölyak hastalarına özel kafe ve fırın açarak güvenli gıda erişimi sağladı.

Siirt'te 14 yaşındaki kızına çölyak teşhisi konulmasının ardından yaşadığı zorluklardan yola çıkan Özlem Şen, yengesi Zeynep Yıldırım ile kentteki çölyak hastalarının taze ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla "Hüznü hecem glütensiz kafe ve fırın" isimli işletmeyi hizmete açarak örnek bir girişime imza attı.

İşletme sahiplerinden Özlem Şen, kızının 6 yıldır çölyak hastası olduğunu belirterek, teşhisten sonra ürün bulmakta zorlandıklarını söyledi. Şen, "Evde glütensiz ve glütenli yemekleri ayrı yapmak hem bizi yoruyor hem de çapraz bulaşma riski nedeniyle endişelendiriyordu. 'Biz bu zorluğu yaşıyorsak, başkaları neler yaşıyordur?' diye düşündük. Çölyaklı bireylerin, özellikle çocukların canı ne istiyorsa güvenle yiyebileceği bir alan oluşturmak istedik" dedi.

"Çölyaklı çocuklar artık dışarıda rahatça yemek yiyebiliyor"

Zeynep Yıldırım ise, geçmişte ürünleri şehir dışından sipariş etmek zorunda kaldıklarını ve tazelik sorunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Daha önce dışarıda bir yere gittiğimizde, biz yerken çölyak hastası çocuklar sadece bakmak zorunda kalıyordu. Siirt'te glütensiz kafe veya fırın yoktu. bütün annelerin çektiği zorluğu bildiğimiz için bu işletmeyi açmaya karar verdik. amacımız sadece ticaret değil, bu bireylere güvenli bir alan sunmak."

Yöresel lezzetler glütensiz olarak sunuluyor

İşletmede; glütensiz ekmek, simit, poğaça, baklava ve çeşitli tatlıların yanı sıra, içli köfte, perde pilavı, mantı ve erişte gibi Siirt mutfağına ait yöresel yemekler de çölyak hastaları için özel olarak üretiliyor. Kafeyi ziyaret eden çölyak hastaları ve aileleri ise bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Daha önce çiğ köfte gibi ürünleri glütensiz bulmak imkansızdı. çalışanlar ve öğrenciler için büyük bir kolaylık oldu, emeği geçenlere teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt'te Glutensiz Kafe Açıldı - Son Dakika

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