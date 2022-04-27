Siirt'te İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı - Son Dakika

SİİRT (İHA) – Siirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2022 yılı Nisan ayı Meclis olağan toplantısı, Vali Yardımcısı ve Hizmet Birliği Başkanı Fatih Kurt başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı ve Birlik Başkanı Fatih Kurt, Birlik Müdürü Yaşar Nalbant, İl Genel Meclis Üyeleri ve merkeze bağlı köy muhtarları katıldı. Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 2021 yılı faaliyet raporu ve kesin hesap bütçesi oy birliği ile kabul edilerek, onaylandı.

Daha sonra Siirt Valiliği 'Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde 2022 yılı içerisinde görev yapacak encümen seçimlerine geçildi. Yapılan oylama sonunda, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Müslüm Hazinoğlu, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Oran, Ekmekçiler köy muhtarı Abdullah Yüztaş ve Yokuşbağlar köy muhtarı Şakir Başaran bir yıl süreyle Siirt Merkez Köylere Hizmet Birliği encümen üyeliğine seçildi.

Köylerin sorunlarını yerelde çözmek, hizmetlerle buluşturmak için hep birlikte uyum içerisinde çalışacaklarını ifade eden Birlik Başkanı Vali Yardımcısı Kurt, seçilen üyelere hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, başarılar diledi.

Toplantı, köy muhtarlarının köyleriyle ilgili sorunlarını da dile getirdiği dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - SİİRT