Siirt'te Jandarma'nın 185. kuruluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Siirt'te Jandarma'nın 185. kuruluş yıldönümü kutlandı

Siirt'te, Jandarma'nın 185. kuruluş yıldönümü jandarma personeli, aileleri ve öğrencilerin katılımıyla kutlandı. Etkinlik kapsamında çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlendi ve özel künyeler ile hediyeler dağıtıldı. Jandarma Komutanlığına bağlı köpek timlerinin gösterisi ise büyük ilgi gördü. Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların görüşlerine yer verilen özel bir klip yayınlandı.

13.06.2024 17:42
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Siirt'te, Jandarma'nın 185. kuruluş yıldönümü jandarma personeli, aileleri ve öğrencilerin katılımıyla kutladı.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinlik kapsamında, çocuklar için hazırlanan çeşitli aktiviteler büyük ilgi gördü. Çocuklara 185. yıl logolu özel künyeler ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri, Jandarma Komutanlığına bağlı köpek timlerinin gerçekleştirdiği gösteri oldu. Köpek timleri, sergiledikleri hünerlerle katılımcılara unutulmaz anlar sundu. Eğitimli köpeklerin yaptığı arama kurtarma ve itaat gösterileri, izleyicilerden büyük alkış aldı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ve ilçelerinde vatandaşların görüşlerine geniş yer verildiği özel bir klip yayınlandı. Jandarmanın sorumluluk bilincinin her geçen gün arttığına dikkat çekilen klip, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt'te Jandarma'nın 185. kuruluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika

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