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Siirt'te Kadınlara Aile Sağlığı ve Aile Ekonomisi Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Yerel

Siirt'te Kadınlara Aile Sağlığı ve Aile Ekonomisi Eğitimi Verildi

Siirt\'te Kadınlara Aile Sağlığı ve Aile Ekonomisi Eğitimi Verildi

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, kadınlara çocuk ve ergen sağlığı, sağlıklı annelik ve aile bütçesi konularında bilgi verildi. Eğitim, kadınların sağlıklı bir annelik ve aile bütçesi oluşturmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

01.04.2024 17:08  Güncelleme: 17:10
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Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadınlara aile sağlığı ve aile ekonomisi konularında eğitim verildi.

Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim Danışmanlık Birimi tarafından kursiyerlere verilen eğitimde "Çocuk ve Ergen Sağlığı, Sağlıklı Annelik ve Aile Bütçesi" konularına değinildi. Eğitimle birlikte, kadınların sağlıklı bir annelik ve aile bütçesini düzenlemeye yönelik olduğu belirtildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt'te Kadınlara Aile Sağlığı ve Aile Ekonomisi Eğitimi Verildi - Son Dakika

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