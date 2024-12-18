Siirt\'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi

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Siirt Barış Mahallesinde, kapalı alanda ısınmak için ateş yakan 3 kardeş, karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Zehirlenen kardeşler yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen kardeşler, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından kardeşlerin durumunun ciddiyeti nedeniyle Diyarbakır'daki bir sağlık kuruluşuna sevk edildikleri öğrenildi. - SİİRT