Siirt'te kız yurtlarında yangın tatbikatı düzenlendi, öğrenci ve personel eğitildi - Son Dakika
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Siirt'te kız yurtlarında yangın tatbikatı düzenlendi, öğrenci ve personel eğitildi

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Siirt\'te kız yurtlarında yangın tatbikatı düzenlendi, öğrenci ve personel eğitildi
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Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Hassa Hatun ve Esmahan Sultan Kız Öğrenci yurtlarında öğrenci ve personele yangın tatbikatı düzenledi. Eğitimde yangın nedenleri ve ilk müdahale anlatıldı, tatbikatta mutfak tüpü, akaryakıt ve elektrik panosu yangınlarına müdahale gösterildi.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Hassa Hatun ve Esmahan Sultan Kız Öğrenci yurtlarında personel ve öğrencilere yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangınlara karşı bilinç oluşturmak ve olası acil durumlarda doğru müdahale yöntemlerini öğretmek amacıyla eğitim ve tatbikat çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Hassa Hatun ve Esmahan Sultan Kız Öğrenci yurtlarında öğrenci ve yurt personelinin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz tarafından verilen eğitimde, yangınların çıkma nedenleri, yangın anında dikkat edilmesi gereken hususlar ve ilk müdahalenin önemi anlatıldı. Öğrenci ve personele, olası bir yangın durumunda paniğe kapılmadan hareket etmenin, çevredekileri uyarmanın ve güvenli tahliyeyi sağlamanın hayati önemi aktarıldı.

Yangın söndürme yöntemleri uygulamalı gösterildi

Teorik eğitimin ardından gerçekleştirilen tatbikatta, farklı yangın türlerine müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Mutfak tüpü, akaryakıt ve elektrik panosu yangınlarında yangın söndürücülerin doğru kullanımı ile güvenlik kuralları hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Öğrenci ve personel, teorik bilgileri pratik yapma imkanı buldu. İtfaiye yetkilileri, özellikle toplu yaşam alanlarında düzenli eğitim ve tatbikatların acil durumlara müdahale kapasitesini artırdığını belirterek farkındalık çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
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