Siirt\'te Özel Gereksinimli Bireylere Medikal Destek Araçları Teslim Edildi

Siirt'te özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla 27 adet medikal destek aracı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Siirt Belediyesi tarafından "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen proje çerçevesinde düzenlenen törende, 18 akülü tekerlekli sandalye, 2 manuel tekerlekli sandalye, 1 fonksiyonlu manuel sandalye, 4 puset ve 2 bisikletli puset özel bireylere ulaştırıldı. Törene, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya ile eşi Nurten Kızılkaya katıldı. Vali Kızılkaya, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğuna vurgu yaparak, "Özel bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak ve sosyal yaşama etkin katılımlarını sağlamak önceliklerimizden biridir. Bu desteklerin hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Teslim edilen medikal araçlarla birlikte ailelerin yüzü gülerken, vatandaşlar yapılan destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vali Kızılkaya, desteğin hayırlı olmasını dileyerek, "Her zaman ve her yerde vatandaşlarımızın yanındayız" mesajını paylaştı. - SİİRT