Siirt Üniversitesi'nde Gazze'ye destek etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Siirt Üniversitesi'nde Gazze'ye destek etkinliği düzenlendi

Siirt Üniversitesi\'nde Gazze\'ye destek etkinliği düzenlendi

Siirt Üniversitesi'nde öğrenci toplulukları ve bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak ve Gazze'ye destek vermek amacıyla 'Gazze'ye Bir Ses, Bir Nefes' etkinliği düzenledi. Etkinlikte, Filistin'de hayatını kaybeden mazlumlar için dua edildi ve konuşmalar yapıldı. Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İsrail'in uyguladığı zulmün insanlık sınırlarını aşan bir boyutta olduğunu vurguladı.

09.05.2024 17:29
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Siirt Üniversitesi'nde öğrenci toplulukları ve bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak ve Gazze'ye destek vermek amacıyla "Gazze'ye Bir Ses, Bir Nefes" etkinliği düzenledi.

Etkinlik, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, üniversite üst yönetimi, akademik ve idari personel, çok sayıda öğrenci ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşti. Eğitim Fakültesi önünde düzenlenen etkinlikte ilk olarak Filistin'de hayatını kaybeden mazlumlar için dua edildi. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Basri Memduhoğlu'nun konuşmasıyla başlayan etkinlikte Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak da bir konuşma yaptı. Rektör Şındak, Gazze'de yaşanan zulme değinerek, insanlığın vicdanını sarsan eylemlere dikkat çekti. ABD'deki üniversitelerde yapılan barışçıl Filistin'e destek eylemlerinin susturulmaya çalışılmasını kınadığını belirten Rektör Şındak, İsrail'in uyguladığı zulmün insanlık sınırlarını aşan bir boyutta olduğunu ve anne karnındaki cenini bile katleden bir soykırım gerçekleştiğini ifade etti. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt Üniversitesi'nde Gazze'ye destek etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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