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Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, halk gününde vatandaşların taleplerini dinledi ve çözüm için adımlar atacaklarını belirtti. Vali Kızılkaya, vatandaş odaklı hizmet sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, vatandaşlarla bir araya geldi
19.12.2023 - 15:23,
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Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, önemli meselelerini dile getirildiği ve taleplerin iletildiği halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların ilettiği talepleri özenle not alan Vali Kızılkaya, vatandaşların makul ve önemli taleplerinin çözümü için gereken adımların atılacağını ve çalışmaların titizlikle takip edileceğini belirtti.

Devletin kapısının her daim vatandaşlar için açık olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya, "Amacımız devletin şefkatini ve desteğini vatandaşlarımıza hissettirmek, onların sorunlarını imkanlar ölçüsünde en kısa sürede çözmektir" dedi.

Vatandaşların huzurunu ve yaşam kalitesini daha da artırmak adına yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Vali Kızılkaya, vatandaş odaklı kamu hizmeti sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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