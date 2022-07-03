Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Pervari-Doğan yolunda incelemelerde bulundu

SİİRT - Siirt Valisi ve Belediye Başkanvekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt, Şırnak ve Van üçgeninde yer alan Pervari ilçesine bağlı Yazlıca (Herekol) Dağı eteklerinde bulunan Doğan köyünü ziyaret ederek, bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile birlikte ilk olarak bölgede kahramanca görev yapan Mehmetçikleri ziyaret etti. Mehmetçikle bir araya gelen Vali Hacıbektaşoğlu, bölgede güvenlik ve asayiş ile ilgili yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Mehmetçiklerle bir süre sohbet etti.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Doğan köyünde kanaat önderleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinleri ile bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu köylülerin sorun, talep ve şikayetlerini dinledi.

Vatandaşların taleplerini yetkililere not aldıran Vali Hacıbektaşoğlu, Doğan köyünün, bölücü terör örgütüne karşı kahramanca mücadele verdiğini belitti.

Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler daha sonra Pervari-Doğan Köy yolunda incelemelerde bulundu. Doğan, Yapraktepe ve Düğüncüler köyleri arasında yapımı devam eden yol çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, yolun alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini, en kısa sürede asfalt çalışmalarına başlanacağını belirtti.