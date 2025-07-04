Siirt Valisi Kızılkaya, Dumlupınar Mahallesi Sakinleri ile Buluştu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Buluşmaları kapsamında bu hafta Dumlupınar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen buluşmada mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini tek tek dinleyen Vali Dr. Kemal Kızılkaya, mahalledeki sorunların çözümünde katılımcı ve iş birliğine dayalı bir anlayışı benimsediklerini belirtti. Görüşmede, şehir genelinde devam eden belediye hizmetleri ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da vatandaşlara bilgi verildi. Vali Kızılkaya, mahalle buluşmalarının amacının vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak, ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve Siirt'e değer katacak hizmetleri ortak akıl doğrultusunda planlayarak hayata geçirmek olduğunu vurguladı.

Toplantının ardından, Muharrem Ayı dolayısıyla Siirt Belediyesi tarafından düzenlenen Aşure etkinliğine katılan Vali Kızılkaya, vatandaşlara aşure ikramında bulundu. - SİİRT