Silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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Yerel

Silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 7 gözaltı

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan operasyonda, silah kaçakçılarına yönelik 9 farklı adrese şafak vakti yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 8 tabanca, 273 tabanca fişeği, 10 tabanca şarjörü, 7 tüfek ve 2 tabanca parçası ele geçirildi.

04.06.2024 13:18
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Silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 7 gözaltı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da polis tarafından silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 9 farklı adrese şafak vakti yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Ekipler kent merkezi ile Kocaöz ve Gebeceler beldelerinde 7 şahsa yönelik 9 farklı adrese kaçak silah baskını düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 8 tabanca, 273 tabanca fişeği, 10 tabanca şarjörü, 7 tüfek ve 2 tabanca parçası ele geçirildi.

Olayın ardından yakalanan 7 şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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