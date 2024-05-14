Silifke'de Ay Yıldız Anıtı Söküldü, Tartışma Başladı - Son Dakika
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Silifke'de Ay Yıldız Anıtı Söküldü, Tartışma Başladı

Silifke\'de Ay Yıldız Anıtı Söküldü, Tartışma Başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi belediyesince yapılan Ay Yıldız anıtı, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Mustafa Turgut tarafından bayrak kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle söküldü. Konu sosyal medyada ve haber sitelerinde tartışma yarattı.

14.05.2024 12:25  Güncelleme: 12:29
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Mersin'in Silifke ilçesinde Atatürk Köprüsü girişine Milliyetçi Hareket Partisi belediyesince 4 yıl önce yaptırılan Ay Yıldız anıtının Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Mustafa Turgut tarafından bayrak kanununa aykırı olduğu gerekçesi ile sökülmesi tepkilere neden oldu.

Sökülen anıtın yerine Türk bayrağı konulacağını ve bununla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Mustafa Turgut, sosyal medyada, bazı gazete ve haber sitelerinde konunun yanlış aktarıldığını söyledi.

Silifke Belediye Başkanı Turgut yaptığı açıklamada, "Anayasanın 3. maddesinde belirtildiği gibi bayrağımız atalarımızın döktüğü kanı temsil eden kırmızı zemin üzerinde beyaz ay ve yıldızdan oluşur. Atatürk Köprüsü girişinde daha önce yapılmış olan totemde hilallerin beyaz yerine kırmızı olarak renklendirildiğini gördük. Bir çalışma başlattık o bölgede, bayrağımızın gerçek hali ile yaşatılması için yapılan çalışmalar farklı yönlere çekilmeye çalışıldı. Bizim mensup olduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde bayrak sevgisi hiçbir şekilde sorgulanamaz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silifke'de Ay Yıldız Anıtı Söküldü, Tartışma Başladı - Son Dakika

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